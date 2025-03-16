العالم اليوم - الفاتيكان ينشر أول صورة للبابا فرانسيس بعد العلاج

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 مارس 2025 10:22 مساءً - نشر الفاتيكان، اليوم الأحد، أول صورة للبابا منذ أكثر من شهر، حيث ظهر البابا فرنسيس وهو يشارك في قداس داخل مكان بالمستشفى يُستخدم ككنيسة صغيرة.

وتم التقاط الصورة من الخلف، ويظهر البابا فرانسيس وهو يرتدي رداءً أرجوانيًا، جالسًا على كرسي متحرك أمام المذبح.

وتجمع العشرات من الأطفال الذين يحملون بالونات صفراء وبيضاء – العديد منهم من دول تعاني من الحروب – خارج مستشفى جيميلي في روما لتحية البابا فرنسيس في خامس يوم أحد له داخل المستشفى بسبب إصابته بالتهاب رئوي مزدوج.

وعلى الرغم من أن البابا لم يظهر من نوافذ جناحه في الطابق العاشر، فإنه شكرهم وعبر عن تقديره لمشاركتهم في صلاة البركة التقليدية يوم الأحد."