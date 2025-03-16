كوريا الشمالية تحذر بإبادة أى تعزيزات عسكرية أمريكية فى الدول المجاورة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 08:25 مساءً - حذّرت كوريا الشمالية اليوم الأحد من أن أي تعزيزات عسكرية أمريكية سيتم إبادتها في حال نشوب حرب، منددة بنشر واشنطن لطائرات مقاتلة إضافية من طراز الشبح في اليابان في وقت سابق من مارس الجاري.



وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية التابعة للحكومة، نشرت مقالا رئيسيا، اليوم، تعليقا على نشر الولايات المتحدة مؤخرًا سربا من مقاتلات "إف-35 بي" في قاعدة جوية في إيواكوني باليابان، متهمة واشنطن بزيادة الشكوك بشأن نشوب حرب نووية.



وذكرت الوكالة الكورية الشمالية أن "النشر الإضافي لتعزيزات حربية هجومية لمواجهة الطوارئ في شبه الجزيرة الكورية يزيد من عدم القدرة على التنبؤ بنشوب صراع مسلح فعلي وحرب نووية كل ساعة"، وأضافت: "التحركات الأمريكية اليائسة للمغامرة العسكرية تُعطي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مبررًا معقولًا وحاجةً ملحةً لإصدار تحذيرات أكثر صرامة بشأن العمل".



وتابعت الوكالة الكورية الشمالية: "المواقع الأمريكية المناهضة للشيوعية تقع ضمن نطاق رؤية واستهداف قوات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية غير المحدودة باستمرار.. سيتم احتواء أي تعزيزات حربية أمريكية وتدميرها بالكامل".