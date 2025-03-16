وزير الداخلية بمقدونيا الشمالية: 59 قتيلًا حصيلة ضحـايا حريق الملهى الليلي بـ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 08:25 مساءً - أعلن وزير الداخلية في مقدونيا الشمالية عن ارتفاع حصيلة ضحايا حريق ملهى ليلي في بلدة كوتشاني إلى 59 قتيلًا، وفقًا لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

واندلع الحريق في ملهى "بالس" بشرق مقدونيا الشمالية، حيث كان مئات الأشخاص يحضرون حفلاً لفرقة الهيب هوب الشهيرة "دي إن كيه".

وخلال تفقده موقع الحريق، صرّح وزير الداخلية بانشيه توشكوفسكي أن "المعلومات المتاحة حتى الآن تفيد بوفاة 51 شخصًا"، مشيرًا إلى إصابة أكثر من 100 شخص بجروح.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية قد أفادت سابقًا بأن نحو 1500 شخص كانوا داخل الملهى وقت اندلاع الحريق.

وأضاف الوزير أن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات في كوتشاني وبلدة ستيب، التي تبعد 30 كيلومترًا جنوبًا، في حين تولّت طائرات مروحية نقل بعض المصابين إلى مراكز طبية في العاصمة سكوبيي.