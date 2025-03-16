العالم اليوم - مصرية تفاجئ زوجها على السحور: أنا خنقت ولادنا

انتم الان تتابعون خبر مصرية تفاجئ زوجها على السحور: أنا خنقت ولادنا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 مارس 2025 07:21 مساءً - فاجأت ربة منزل زوجها، خلال تناوله وجبة السحور قبل بدء الصيام، بأنها تخلصت من أبنائها الـ3 الصغار خنقًا، وذلك في واقعة قتل مفزعة، اهتزت لها محافظة القليوبية المصرية، فجر أمس السبت.

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا بمقتل 3 أطفال في قرية أبوزعبل التابعة لمدينة الخانكة، وذلك على يد والدتهم "سوزان. ح"، لتتحرك قوات الأمن على الفور وتلقي القبض على الأم وتبدأ تحرياتها حول الواقعة.

ويكشف أحد أقارب الأب، أنه عاد من الخارج وطلب من زوجته إعداد وجبة السحور ليتناولها تمهيدًا لصيام اليوم الجديد من شهر رمضان، مؤكدًا أنها أثناء إعداد السحور كانت تتصرف بشكل طبيعي جدًا ولم يبد عليها أي تأثر، على الرغم من أنها كانت قد ارتكبت جريمتها وأنهت حياة الأطفال.

وبعد آذان الفجر، وفق تصريحاته لـ"دوت الخليج"، نادت الأم على زوجة شقيق زوجها بصوت عال، وأخبرتها بأنها قتلت أطفالها الـ3 خنقًا، إذ لم يصدقها أحد في البداية، ولكن مع فحص الأطفال تبين صدق كلامها، ليستغيث الأب بالجيران لإنقاذ أطفاله، ولكنهم كانوا قد فارقوا الحياة.

أزمة نفسية؟

من جانبه، قال العقيد محمد إبراهيم من وزارة الداخلية المصرية، إن الأم لم تكن على خلاف مع زوجها في ذلك الوقت، بينما يشير جميع المقربين منها -وفق ما استدلت عليه تحريات المباحث العامة في مديرية أمن القليوبية- إلى أنها تواجه أزمات نفسية خلال الفترة الماضية.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" أن النيابة العامة تتولى التحقيق حاليًا، إذ عاينت مكان الحادث، وصرحت بدفن جثامين الأطفال بعد انتهاء التشريح بمعرفة الطب الشرعي، كما طلبت مزيدًا من تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

ولفت إلى أن الجيران كانوا قد أبلغوا الأجهزة الأمنية بالواقعة الغريبة من نوعها، بالتزامن مع محاولات من جانب الكثيرين لإنعاش الأطفال وإنقاذهم، ولكنهم كانوا قد فارقوا الحياة بالفعل قبل أكثر من ساعتين، بعدما عمدت الأم إلى قتلهم خنقًا.

وأوضح أن الأطفال الـ3 هم بنتين وولد واحد، والبنتان هما شهد -12 عامًا- وآية -5 أعوام- بينما الولد محمود -7 سنوات-، وقد وُجدوا جميعًا فوق أسرتهم ولم يتحركوا منها، إذ كانت الأم أقوى منهم وتمكنت من السيطرة عليهم بالكامل.

بدوره، يقول "عماد. أ"، وهو أحد جيران الأسرة، إن سكان المنطقة سمعوا صراخًا في الساعات الأولى من فجر يوم السبت، فهرعوا إلى المنطقة، ليجدوا الأطفال فوق أسرتهم وقد فارقوا الحياة، ولم تُجد أي محاولات لإفاقتهم.

وأشار إلى أن الأم لم تكن تبدو عليها معالم المرض النفسي، على الرغم من أن الكثير من الجيران كانوا يشكون في بعض تصرفاتها العنيفة نوعًا ما، لكنها لم يبد عليها أنها قادرة على ارتكاب جريمة قتل، وخاصة قتل أطفالها الصغار.

ويوضح المدير التنفيذي للمكتب العام للمحاماة في محافظة القليوبية السيد علي المحمدي، أن مثل هذه الجرائم على الأغلب تحدث بسبب المرض النفسي أو الإدمان، وفي كلا الحالتين يلجأ وكيل النائب العام إلى إحالة المتهم إلى الطب الشرعي ومستشفى الأمراض العقلية، لتوقيع الكشف الطبي عليه.

وتابع، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنه إذا ثبت مرض الزوجة نفسيًا، يتم إحالتها بقرار من المحكمة إلى مستشفى الأمراض العقلية لتلقي العلاج اللازم، ولا تذهب إلى السجن، باعتبارها مريضة غير مسؤولة عن أفعالها.

وأكد المحمدي على ضرورة مراعاة علاج الأمراض النفسية، من خلال الذهاب إلى الأطباء النفسيين أو منصة الصحة النفسية التي توفرها وزارة الصحة والسكان، وذلك تلافيًا لتفاقم الحالات التي تصل إلى حد ارتكاب الجرائم الخطيرة المماثلة لهذه الجريمة.