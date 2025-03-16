العالم اليوم - فيديو.. شرطة أبوظبي تحمي "عائلة من البط" خلال عبورها للطريق

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 مارس 2025 07:21 مساءً - في لقطة طريفة اقتحمت مجموعة من البط أحد الشوارع الحيوية في إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة ما أدى لتدخل الشرطة لحمايتها.

وأقدم رجال الشرطة على إغلاق الطريق وإفساح المجال لعبور البط حتى لا يصاب بأذى وقاموا بحماية قطيع البط حتى وصل إلى بر الأمان. وحازت اللقطة على إعجاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثارت اللقطة إعجابهم.

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