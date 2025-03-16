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رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: لا بد من الإشادة بخداع ”حماس” لنا قبل...

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  • رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: لا بد من الإشادة بخداع ”حماس” لنا قبل... 1/3
  • رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: لا بد من الإشادة بخداع ”حماس” لنا قبل... 2/3
  • رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: لا بد من الإشادة بخداع ”حماس” لنا قبل... 3/3

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 05:25 مساءً - أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي بأن حركة "حماس" نجحت في خداع الجيش الإسرائيلي قبيل هجوم 7 أكتوبر 2023.

رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: لا بد من الإشادة بخداع

هاليفي يعلن استقالته اعترافا بفشل الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن هاليفي قوله في تسريبات صوتية منسوبة له: "ليس لدي خيار سوى الإشادة بالخداع الذي مارسته "حماس" ضدنا. لقد نجحوا في تخديرنا من خلال أعمال الإخلال بالنظام العام التي كانت في الأيام السابقة والانشغال بالوضع الإنساني واستعدوا لشن الهجوم".

وأضاف هاليفي: "لقد نجحوا بالاحتيال علينا في جميع التدريبات التي أجريناها وفي جميع المناقشات، لم نفكر حتى في احتمال وقوع 5% مما حدث".

وفي يناير الماضي، أعلن هاليفي استقالته من منصبه، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق خارجية في إخفاقات 7 أكتوبر 2023.

وفي 5 مارس الجاري، تسلم إيال زامير، رسميا رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي خلفاً لهرتسي هاليفي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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