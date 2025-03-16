لا يحق لهم تعليمنا الديمقراطية.. مستشار رئاسي تركي يصف الاتحاد الأوروبي ”بالرجل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 05:25 مساءً - قال محمد أوكوم، كبير مستشاري الرئيس التركي إن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع تركيا بمعايير مزدوجة وليس له الحق في تعليم أنقرة الديمقراطية، واصفا الاتحاد "بالرجل المريض".

وكتب أوكوم في منشور عبر ممنصة "إكس" تعليقا على تقرير أعده ناتشو أمور، ممثل البرلمان الأوروبي المكلف بالشأن التركي: "من الواضح أن الاتحاد الأوروبي غير صادق في نواياه، فهو يريد من تركيا أن تخفف من جهودها في محاربة الإرهاب سواء على مستوى القوانين أو في الممارسة العملية، الأهم من ذلك، من غير المقبول أن ينظر الاتحاد إلى تركيا فقط من زاوية تحقيق مصالحه الأمنية".

وأضاف: "الرئيس أردوغان يتعامل مع ملف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بصدق وإخلاص، بينما يتسم موقف الاتحاد بالمراوغة وعدم الشفافية، تصريحات أمور تعكس سوء فهم عميق وغرورا واضحا، وهي نتيجة عقلية استعمارية لم تتغير".

وتابع: "في الواقع، الاتحاد الأوروبي يعاني من أزمة وجودية إنه الرجل المريض في العصر الحديث، أولئك الذين يتحدثون باسم هذا الكيان المريض يجب أن ينظروا إلى أنفسهم قبل أن يقدموا دروسا في الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأردف: "الاتحاد الأوروبي الذي يواجه أزمات داخلية عميقة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، لا يمكنه أن يكون نموذجا لتركيا، عليه أن يعالج مشكلاته الداخلية بدلا من تقديم محاضرات لنا حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية".

استشهد أوكوم بعدد من الأمثلة على انتهاكات حقوق الإنسان داخل دول الاتحاد الأوروبي، التي تدعي أنها رائدة في الديمقراطية.