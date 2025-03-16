جيش الاحتلال يعلن انضمام ثلاث مقاتلات ”F-35i” جديدة إلى سلاح الجو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 05:25 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد انضمام 3 مقاتلات "F-35i" جديدة إلى سلاح الجو الإسرائيلي.

ونشر أفيخاي إدرعي صور للطائرات وقال في منشور:"هبطت ثلاث طائرات F-35i من إنتاج شركة لوكهيد مارتن يوم الخميس الماضي في قاعدة نيفاتيم الجوية حيث ستنض إلى صفوف سلاح الجو والسرب 11"..

ولفت إلى أنه "منذ اندلاع الحرب، نفذت منظومة F-35i أكثر من 15،000 ساعة طيران عملياتية، وشاركت في آلاف الطلعات الجوية في جميع الجبهات. بفضل الخبرة العملياتية والتنوع بين المهام والجبهات المختلفة التي تتيحها الطائرة، تم استخلاص دروس عملياتية مهمة".

وأوضح أن "طائرة F-35i مصممة في الأصل بقدرة على حمل الذخائر داخل بطن الطائرة. خلال الحرب، تم تطوير قدرة جديدة بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن وبرنامج F-35 في البنتاغون، لحمل ذخائر خارجية من نوع JDAM على أجنحة الطائرة".

وأضاف أن "طائرة F-35i الإسرائيلية هي الطائرة الوحيدة في العالم التي نفذت هجمات عملياتية بتكوين ذخائر خارجية، مما زاد من قدرات الهجوم. توسيع منظومة F-35i يشكل تعزيزا ملحوظاً للقدرات الفتاكة لسلاح الجو".