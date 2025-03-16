العالم اليوم - طارق صالح يدعو لاستراتيجية تضييق الخناق على الحوثيين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 مارس 2025 05:18 مساءً - دعا عضو المجلس الرئاسي اليمني طارق صالح، الأحد، لتبني استراتيجية واسعة لتضييق الخناق على الحوثيين وقطع مصادر التمويل عنهم.

وأكد صالح على ضرورة "أن يكون هناك تعاون أوسع واستراتيجية أشمل لتضييق الخناق على مليشيات الحوثي، وقطع طرق ومصادر تمويلها".

كما دعا "المجتمع الدولي إلى التعامل معها (جماعة الحوثي) بجدية تامة وعدم التهاون مع تهديداتها المتكررة".

واعتبر صالح أن التهديدات المستمرة للحوثيين على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، اقتضت ردا عسكريا أميركيا.

وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوضح أن الرد "سيكون مركزا على قواعد هذه المليشيا وقياداتها ودفاعاتها الصاروخية، وهي إشارة إلى ضرورة الحرص على أن تكون هذه العمليات دقيقة ومركزة تجنبا لأي آثار إنسانية سلبية".

وشدد على أن "هذه الضربات رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي أصبح يدرك الخطر الذي تشكله هذه المليشيا المدعومة من إيران ليس على اليمن ودول الجوار فقط بل على الأمن والسلم الدوليين".

تصعيد إيراني

وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، يوم الأحد، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن استدعاء الضربات العسكرية الدولية، وتحويل اليمن إلى ساحة حرب مفتوحة، مؤكدًا أن الجماعة اختارت التصعيد منذ البداية تنفيذًا لأجندات طهران.

وأضاف الوزير أن كل هجوم إرهابي تشنه المليشيا على خطوط الملاحة الدولية، وكل معركة تفتعلها تحت شعارات زائفة، يدفع ثمنها الشعب اليمني، مشددًا على أن الحوثيين لا يهتمون بمستقبل البلاد، ويقامرون بحياة اليمنيين خدمةً لمصالح إيران، في ظل استمرارهم في تأجيج الصراع، والمتاجرة بالشعارات السياسية، وفرض السيطرة بالقوة.

وأشار المسؤول اليمني إلى أن إيران لعبت دورًا حاسمًا في دفع الحوثيين نحو التصعيد العسكري، عبر الدعم اللوجستي والتدريب والخطط الاستراتيجية، التي مكّنت الجماعة من تعزيز قوتها وتوسيع نفوذها في البلاد، وتحويلها إلى أداة لخدمة الأجندة الإيرانية في المنطقة.