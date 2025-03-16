مقدونيا الشمالية.. ارتفاع ضحايا حريق ”الملهى الليلي” إلى 59 قتيلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 03:31 مساءً - ارتفعت حصيلة الضحايا جراء حريق اندلع في ملهى ليلي بمدينة كوتشاني في مقدونيا الشمالية إلى 59 قتيلًا، إذ كان هناك نحو 1500 شخص في المكان، وفقًا لما نقلته وكالة MIA للأنباء.

وأكد وزير الداخلية بمقدونيا الشمالية بانشي توشكوفسكي، ارتفاع عدد المصابين جراء حريق الملهى الليلي ببلدة كوتشاني إلى أكثر من 100 شخص.

واندلع الحريق في ملهى "بولس" الليلي، نحو الـ3:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، فيما من المرجح أن يكون سبب الحريق استخدام الألعاب النارية خلال حفل فرقة DNA.

وصرّح وزير الصحة في مقدونيا الشمالية أربين تارافاري، اليوم الأحد، بأن مصابي حريق ملهى كوتشاني الليلي نُقلوا إلى المستشفيات الحكومية والمركز الطبي في سكوبيه، وتلقوا جميعهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف "تارافاري" أن المستشفيات الحكومية قادرة حاليًا على استقبال جميع المصابين، كما قدمت الدول المجاورة المساعدة.

وقال رئيس مستشفى شتيب، فلاتكو زاخارييف، إن 38 مريضًا يتلقون العلاج حاليًا في المستشفى، وجميعهم في حالة مستقرة مع حروق من الدرجة الثانية على وجوههم وأيديهم.

إلى ذلك؛ قال المدعي العام الرئيسي ليوبتشو كوتشيفسكي، لوسائل الإعلام، اليوم، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الألعاب النارية على المسرح ربما تسببت في حريق ملهى كوتشاني الليلي، الذي أودى بحياة 51 شخصًا، وأصيب 118 آخرون.

وأضافت وزارة الصحة في بيان، أن 152 مريضًا يتلقون العلاج في المستشفيات بمختلف المرافق الطبية في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن النظام الصحي تم تعبئته بالكامل على الفور بعد الحريق المدمر في ملهى ليلي بكوتشاني.

وزارت رئيسة مقدونيا الشمالية، جوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا، بعض المصابين في الحريق المدمر بكوتشاني، الذي أودى بحياة 59 شخصًا.