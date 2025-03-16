العالم اليوم - فيديو.. "المطرية" تنظم أكبر إفطار جماعي في مصر

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. "المطرية" تنظم أكبر إفطار جماعي في مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 مارس 2025 05:22 صباحاً - شهد حي المطرية شرقي القاهرة، يوم السبت، أحد أبرز الافطارات الرمضانية التي تقام بشكل سنوي حيث تجمع آلاف من المصريين،، والذي يعد "أكبر إفطار رمضاني" في مصر.

وقالت محافظة القاهرة، في بيان، مساء السبت، إن هذا الإفطار هو "أكبر حفل إفطار جماعي شعبي في مصر".

وأشارت إلى أن المحافظ إبراهيم صابر، شارك بالحفل، الذي "تستضيفه "عزبة كوم حمادة بالمطرية، والذي يقام بالحي للعام الحادي عشر".

وأشاد محافظ القاهرة، وفق البيان، بـ"حالة الدفء والكرم والبهجة الموجودة بين أبناء الحي في الإفطار الذي شارك به آلاف من الشيوخ والشباب والأطفال".

وأكد أن "إفطار المطرية يجسد روح المحبة والترابط بمصر في رمضان".

ويقام إفطار المطرية منذ 2013، وتقوم فكرته على عمل مائدة إفطار سنوي يشارك فيها كل الأهالي بجهود ذاتية، لتتحول إلى أطول مائدة رمضانية في مصر، ولم يتوقف الإفطار سوى عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا"، بحسب البيان.

وشاركت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، في حفل الإفطار الرمضاني الضخم الذى نظمه أهالي المطرية، وفق بيان للوزارة.

واعتبر البيان، أن تلك المائدة "تعد أكبر مائدة رمضانية شعبية في مصر".

ووفق الوزارة، شارك أهالي المطرية في إفطارهم هذا العام عددا من الوزراء والمسؤولين والمشاهير ونجوم الفن والرياضة ونواب البرلمان، بالإضافة إلى بعض السفراء الأجانب، حيث تحول الاحتفال إلى كرنفال مصري سنوي.