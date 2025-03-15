العالم اليوم - مفاجأة أبل القادمة.. تسريبات جديدة تكشف تفاصيل iPhone 17 Air

انتم الان تتابعون خبر مفاجأة أبل القادمة.. تسريبات جديدة تكشف تفاصيل iPhone 17 Air من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 مارس 2025 01:21 مساءً - تستعد شركة أبل لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 خلال النصف الثاني من عام 2025، والتي ستتضمن طرازات iPhone 17، iPhone 17 Air، iPhone 17 Pro، وiPhone 17 Pro Max.

وحسب ما ذكر موقع "ماشابل"، فإن أحدث التسريبات تشير إلى أن iPhone 17 Air سيحمل لقب أنحف هاتف من أبل حتى الآن، ليحل محل طراز "Plus" السابق.

ووفقا لتوقعات المحلل الشهير مينغ تشي كو، فإن سمك الهاتف، عند احتساب بروز الكاميرا، سيبلغ 9.5 ملم، بينما سيكون سمك الهيكل الأساسي 5.5 ملم.

مواصفات متوقعة لـ iPhone 17 Air:

• تصميم أنيق بإطار من التيتانيوم، مقارنةً بإطارات الألمنيوم في باقي طرازات السلسلة.

• شاشة OLED بحجم 6.6 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، وميزة Dynamic Island.

• كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل، وكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميغابكسل.

• دعم شبكات 5G وتقنيات الوايفاي المطورة من أبل.

• معالج A18 أو A19 مع ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، ودعم ميزات Apple Intelligence.

هذا وتكشف التسريبات أن سعر iPhone 17 Air سيتراوح بين 1,299 و1,500 دولار أميركي. ومن المتوقع أن تكشف أبل عن معلومات إضافية بخصوص هذا الهاتف خلال الأشهر القادمة.