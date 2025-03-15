العالم اليوم - الجيش الأميركي ينشر  فيديو عملية قتل زعيم داعش في العراق

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 مارس 2025 06:24 صباحاً - نشرت القيادة الأميركية المركزية على منصة "إكس" فيديو لعملية اغتيال زعيم تنظيم داعش في العراق عبد الله مكي مصلح الرفيعي، المعروف بـ"أبو خديجة".

بالتوازي مع ذلك، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن زعيم تنظيم داعش في العراق قُتل يوم الجمعة، حيث قال في منشور على منصته "تروث سوشيال": "قُتل اليوم زعيم داعش الهارب في العراق. طارده مقاتلونا الشجعان بلا هوادة" بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وأضاف أن مقاتلي أميركا البواسل لاحقوه بلا هوادة، وأنهوا حياته البائسة، مع عضو آخر من التنظيم بالتنسيق مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.

وختم مشدداً على أن السلام يفرض أحياناً بالقوة.

بدورها، نشرت القيادة الأميركية المركزية على "إكس" فيديو لعملية اغتيال "أبو خديجة".

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مقتل "أحد أخطر الإرهابيين في العالم".

وقال السوداني، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "يواصل العراقيون انتصاراتهم المبهرة على قوى الظلام والإرهاب".

وأضاف: "تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي، بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى (أبو خديجة)".

وأوضح أن "الإرهابي يشغل منصب ما يسمّى -نائب الخليفة- وهو الذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق وسوريا، ومسؤول اللجنة المفوّضة ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية) ويُعد أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم".

وكشف السوداني أن أبا خديجة "يعدّ أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم".

وختم تغريدته بالقول: "نبارك للعراق والعراقيين وجميع الشعوب المُحبة للسلام هذا الإنجاز الأمني