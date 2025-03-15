العالم اليوم - ترامب يصب جام غضبه على خصومه ووسائل الإعلام المنتقدة له

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 مارس 2025 04:25 صباحاً - صبّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، جام غضبه على وسائل الإعلام المنتقدة له وعلى خصومه السياسيين، في خطاب ألقاه من وزارة العدل التي أعيد تشكيلها إلى حد كبير منذ عودته إلى البيت الأبيض. .

وقال ترامب "لقد تجسسوا على حملتي الانتخابية، وأطلقوا الكثير من الخدع وعمليات التضليل".

وأضاف "انتهكوا القانون على نطاق هائل، واضطهدوا عائلتي وفريقي ومؤيديَّ، وفتشوا مقر إقامتي في مارالاغو، وفعلوا كل ما في وسعهم لمنعي من أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة".

وشنّ ترامب هجوما لاذعا على وسائل الإعلام التي تنتقده، متهما إياها بممارسة ضغوط على القضاة "في شكل غير قانوني".

وقال الرئيس الأميركي إن شبكتي "سي ان ان" و"ام اس ان بي سي" وصحفا لم يحددها "تكتب حرفيا بنسبة 97,6 بالمئة أمورا سيئة عني" و"هذا الأمر لا بد أن يتوقّف. لا بدّ أن يكون غير شرعي".

في خطاب ألقاه أمام مدّعين عامين وعناصر أجهزة إنفاذ القانون في مقر وزارة العدل، وصف ترامب وسائل الإعلام هذه بأنها "أذرع سياسية للحزب الديموقراطي. وبرأيي هي فاسدة حقا وغير شرعية. ما تفعله غير شرعي".

وقال إن وسائل الإعلام هذه "تؤثر على القضاة وهي تغيّر القانون حقا، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون شرعيا. لا أعتقد أنه شرعي. وهي تفعل ذلك بالتنسيق التام مع بعضها البعض".