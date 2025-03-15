العالم اليوم - شعر به سكان باري.. زلزال يضرب جنوب إيطاليا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 مارس 2025 04:25 صباحاً - وقع زلزال بقوة 7ر4 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل منطقة بوليا في جنوب إيطاليا الجمعة، حسبما أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين.

وشعر بالهزات سكان مدن رئيسية مثل باري وفوجيا، وكذلك في المناطق المجاورة. وتم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية التي وصلت قوتها إلى 8ر3 درجة. وقالت باربرا فالينزانو، رئيسة الحماية المدنية في بوليا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية إنها تراقب الوضع وإنه لم ترد تقارير عن حوادث خطيرة.

وتعرض جنوب إيطاليا لعدة هزات أرضية في الآونة الأخيرة.

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