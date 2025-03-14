80 ألفا أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

80 ألفا أدوا صلاة الجمعة في الأقصىأدى آلاف الفلسطينيين اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال على مداخل وأبواب الأقصى والقدس القديمة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن نحو 80 ألف مصل أدوا الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أنه رغم القيود والتضييقيات فإن الآلاف توافدوا من مختلف المناطق خاصة من أراضي الـ48 ومدينة القدس المحتلة للصلاة في المسجد.

ولم تسمح قوات الاحتلال إلا لأعداد قليلة من محافظات الضفة الغربية من دخول القدس المحتلة، فيما شهدت باحات المسجد تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال الإسرائيلية وشرطتها، التي شددت إجراءاتها على أبواب المسجد ومنعت دخول أعداد كبيرة من الشبان في محاولة للحد من عدد المصلين.

يذكر أن المسجد الأقصى يشهد توافد أعداد كبيرة من المصلين، خاصة في أيام الجمعة وشهر رمضان، رغم التصعيد الإسرائيلي ومحاولات التضييق على وصول المصلين إليه.