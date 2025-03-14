العالم اليوم - أول قمر اصطناعي بحريني.. بدء العد التنازلي لإطلاق "المنذر"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 06:24 مساءً - من المنتظر أن يشهد يوم غد السبت إطلاق أول قمر اصطناعي بحريني تم تصميمه وتطويره بالكامل داخل مملكة البحرين.

وقالت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين إنه سيجري إطلاق القمر الاصطناعي "المنذر" يوم السبت على الساعة 9:39 بالتوقيت المحلي.

وسيتم إطلاق القمر على متن صاروخ فالكون 9 من قاعدة فاندنبرغ بالولايات المتحدة الأميركية.

وقال المهندس يوسف القطان، مهندس فضاء ومسؤول السلامة وتكامل واختبار القمر الاصطناعي "المنذر": "تجاوزنا تحديات تطوير المنذر بجهود الفريق، حيث تم اختبار الأنظمة بدقة لضمان إطلاق وتشغيل ناجح للقمر الاصطناعي".

ويعد "المنذر" أول قمر اصطناعي بحريني يتم تصميمه وتطويره بالكامل في مملكة البحرين، ويهدف إلى توطين تقنيات الأقمار الاصطناعية وتعزيز القدرات البحرينية في مجال الفضاء.

ويعتبر "المنذر" الأول من نوعه في المنطقة، الذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الفضائية على متن القمر الاصطناعي من هذا الحجم.

وخضع "المنذر" لسلسلة من الاختبارات الصارمة لضمان قدرته على تحمل البيئة الفضائية القاسية والعمل بكفاءة بعد الإطلاق.

وقد تمت الاختبارات في عدة مرافق متخصصة على المستوى الإقليمي والدولي.