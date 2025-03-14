العالم اليوم - فيديو لحريق بطائرة بعد هبوطها.. والركاب وقفوا على الجناح

انتم الان تتابعون خبر فيديو لحريق بطائرة بعد هبوطها.. والركاب وقفوا على الجناح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 08:18 صباحاً - شهد مطار دنفر بولاية كولورادو الأميركية اندلاع حريق في طائرة ركاب بعد هبوطها وتوجهها نحو بوابة المطار.

واضطر عشرات الركاب إلى الوقوف على جناح الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأميركية أثناء إخلائهم من الطائرة، وذلك بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها، الخميس.

ونقل 12 شخصا إلى المستشفيات بعد هبوط الطائرة واندلاع النيران فيها، ما دفع الركاب إلى استخدام الزلاجات القابلة للنفخ للإخلاء السريع.

وأفاد منشور لمطار دنفر الدولي على منصة "إكس" أن جميع الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفيات أصيبوا بجروح طفيفة.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان لها أن رحلة الخطوط الجوية الأميركية رقم 1006، الطائرة "بوينغ 737-800" التي كان على متنها 172 راكبًا و6 من أفراد الطاقم، قد تم تحويل مسارها إلى دنفر حوالي الساعة 5:15 مساءً بالتوقيت المحلي، بعد أن أبلغ الطاقم عن "اهتزازات في المحرك".

وأضاف البيان: "بعد الهبوط وأثناء التوجه على المدرج نحو البوابة، اشتعلت النيران في أحد المحركات".

وأوضحت "أميركان إيرلاينز" أنه تم تنفيذ إجراءات الإخلاء باستخدام المنزلقات الطارئة، فيما ظهرت لقطات مصورة تظهر وقوف الركاب على أجنحة الطائرة أثناء عملية الإخلاء.

وأشادت الخطوط الجوية الأميركية بسرعة استجابة طاقمها، وفريق مطار دنفر الدولي، وفرق الاستجابة الأولية، مؤكدة أن سلامة الركاب كانت الأولوية القصوى، كما تم نقل جميع الركاب الـ172، بالإضافة إلى 6 من أفراد الطاقم، إلى مبنى المسافرين بشكل آمن.

من جانبها، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها ستبدأ تحقيقا مفصلا في الحادث لتحديد أسباب اشتعال النيران، مشيرة إلى أن المعلومات المتاحة حاليا أولية وقابلة للتحديث.

في غضون ذلك، تمكنت فرق الإطفاء في المطار من إخماد الحريق بسرعة، مما منع تفاقم الموقف.