العالم اليوم - أبل تخطط لإضافة الترجمة الفورية للمحادثات عبر سماعات إيربودز

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 06:24 صباحاً - ذكرت وكالة "بلومبرغ" يوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن شركة أبل تخطط لإضافة ميزة جديدة إلى سماعاتها اللاسلكية "إيربودز" تتيح الترجمة الفورية للمحادثات إلى لغة أخرى.

وأفاد التقرير بأن الميزة ستكون متاحة ضمن تحديث برمجي لسماعات "الإيربودز" في وقت لاحق من العام الجاري، وسترتبط بتحديث نظام التشغيل آي.أو.إس.19 الخاص بهواتف أبل.

وأوضح التقرير أن المنتجات المنافسة "بيكسل بودز" من غوغل توفر هذه الميزة منذ سنوات.

وصرحت أبل العام الماضي بأن سماعات "إيربودز برو 2" اللاسلكية يمكن تحويلها إلى سماعة أذن شخصية من خلال تحديثات برمجية.

وقالت "بلومبرغ" يوم الإثنين إن أبل تخطط لإجراء تحديث كبير لبرامجها في وقت لاحق من هذا العام يتضمن تغييرات في تصميم أنظمة التشغيل لأجهزة أيفون وآيباد وماك.