العالم اليوم - زيلينسكي يعلّق على تصريحات بوتين بشأن وقف إطلاق النار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 مارس 2025 10:25 مساءً - اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن التصريحات التي أدلى بها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن اقتراح أميركي لهدنة مؤقتة في الحرب الدائرة بين موسكو وكييف تنطوي على "تلاعب"، متّهما إياه بـ"التسويف" بهدف مواصلة النزاع.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي: "لقد سمعنا جميعا كلمات بوتين المتوقعة للغاية والمنطوية على كثير من التلاعب"، داعيا إلى زيادة الضغط على موسكو.

واعتبر سابقا أن عدم صدور رد "جاد" من موسكو على المقترح الأميركي يعني بأن الكرملين يسعى لمواصلة القتال في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من الخميس، قال بوتين، إنه "يؤيد" وقفا مؤقتا لإطلاق النار في أوكرانيا، مؤكدا أن مقترح الهدنة جيد لكن "هناك خلافات دقيقة".