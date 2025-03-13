ترامب يكرر دعوته بضم كندا.. ويؤكد: ستكون واحدة من أعظم الولايات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 09:31 مساءً - كرر الرئيس الأمريكي ترامب دعوته لضم كندا لتكون الولاية الـ51 في بلاده.

وقال ترامب "كندا ستكون واحدة من أعظم الولايات إذا انضمت إلينا".

وأضاف أن واشنطن تنفق 200 مليار دولار سنويا لدعم كندا، موضحا أنها ليست بحاجة إلى أي شيء من صادرات كندا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الكندي المنتخب مارك كارنى عن استعداده للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن فقط بشرط احترام ترامب لسيادة كندا.

وقال كارني خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: "أنا مستعد للقاء الرئيس ترامب في الوقت المناسب، ولكن فقط بشرط احترام السيادة الكندية وفي إطار العمل على موقف شامل أكثر بشأن العلاقات التجارية".

وكان الرئيس الأمريكي دونال ترامب قد أعلن عن فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، وفي وقت لاحق على الصلب والألمنيوم من جميع البلدان، بما فيها كندا.

وردا على ذلك أعلنت الحكومة الكندية عن فرض الرسوم الجمركية على العديد من السلع الأمريكية.

وتشهد العلاقات بين كندا والولايات المتحدة بعض التوترات على خلفية "حرب الرسوم" وكذلك بعض التصريحات لترامب الذي وصف كندا بأنها "الولاية الأمريكية الـ 51" وأعلن عن رغبته في ضمها للولايات المتحدة.

كما وصف ترامب رئيس الوزراء الكندي السابق جاستين ترودو بـ "الحاكم"، مشبها اياه بحاكم ولاية أمريكية.