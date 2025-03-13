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العالم اليوم - إسرائيل تشنّ غارة جوية على منشأة أسلحة لحزب الله في لبنان

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العالم اليوم - إسرائيل تشنّ غارة جوية على منشأة أسلحة لحزب الله في لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 مارس 2025 09:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته شنّت غارة جوية على منشأة أسلحة لحزب الله في شرق لبنان، على رغم الهدنة السارية بين الطرفين منذ نوفمبر.

وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو "شن غارة على بنية تحتية في موقع يستخدمه حزب الله لتصنيع وتخزين أسلحة استراتيجية في منطقة البقاع".

وأضاف أن الجيش سيواصل "العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت جرود قوسايا ومنطقة الشعرة - جنتا في السلسلة الشرقية بالبقاع شرقي لبنان".

وأشارت مصادر محلية إلى "تحليق مستمر ومكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء البقاع شرقي لبنان".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر إسرائيل تشنّ غارة جوية على منشأة أسلحة لحزب الله في لبنان .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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