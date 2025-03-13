الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 25 فلسطينياً خلال اقتحامها عدة مناطق بالضفة الغربية.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم 25 فلسطينيا على الأقل من محافظات الضفة، بينهم سيدة وأسرى سابقون، مشيرة إلى تواصل حملات الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة متصاعدة.

وذكرت أن الاعتقالات في جنين ومخيمها بلغت حتى الآن 450 حالة، بينما وصلت في طولكرم ومخيميها إلى 215 حالة، حيث شملت العمليات معتقلين سابقين ممن تم الإفراج عنهم لاحقا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال المنهجية بحق الفلسطينيين وفرض مزيد من القمع في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث شهدت تلك الحملات تصاعدا غير مسبوق منذ السابع من أكتوبر 2023، سواء من حيث وتيرة المداهمات أو أعداد المعتقلين، إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترافق عمليات الاعتقال.