العالم اليوم - قتلى وجرحى في تصادم قطار مع "ميني باص" بمصر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 مارس 2025 06:24 مساءً - لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون في حادث تصادم قطار مع سيارة "ميني باص" بمحافظة الإسماعيلية المصرية.

ودفعت وزارة الصحة المصرية بـ13 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث الذي قال شهود عيان، إنه وقع عندما حاول سائق "الميني باص" عبور مزلقان غير قانوني خلال قدوم القطار.

وأدى ذلك، وفق الشهود، إلى اصطدام القطار بقوة بالسيارة ودفعها لمسافة كبيرة وهي الرواية التي رجحتها مصادر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقالت وزارة الصحة إن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان تابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لمصابي الحادث.

وأوضحت الوزارة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن الحادث أسفر عن 8 قتلى، إلى جانب إصابة 12 من ركاب الميني باص، تم نقلهم إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي، وجاري المتابعة.