العالم اليوم - بالفيديو.. مشاجرة "مسلحة" تنهي حياة صحفي عراقي

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. مشاجرة "مسلحة" تنهي حياة صحفي عراقي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 مارس 2025 12:28 مساءً - قالت وزارة الداخلية العراقية، إن حادث وفاة الصحفي ليث محمد رضا لم يكن عملية اغتيال، بل نتج عن مشاجرة نشبت مع جيرانه في السكن.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر "فيسبوك" أن الحادث وقع في وقت متأخر يوم الثلاثاء ببغداد، حيث نشبت مشاجرة بين الصحفي العامل في وكالة "واع" ليث محمد رضا، وبين شخص آخر تطورت إلى إطلاق نار أودى بحياة الصحفي على الفور.

من جانبه، كشف مدير قسم فحص الأموات في دائرة الطب العدلي، الدكتور عبد الوهاب عصام، عن تفاصيل تشريح جثة رضا، فيما أشار إلى أن الإصابة التي قتلته هي طلقة في الكتف.

وقال عصام لوكالة "واع": إن "السبب الرئيسي للوفاة هي الطلقة التي اخترقت الكتف الأيمن للمجنى عليه باتجاه القلب".

وأضاف أن "الرصاصة مزقت كل الأعضاء التي كانت في طريقها البنكرياس والرئتين والقلب"، مشيرا إلى أنه "لا توجد أي طلقات في الرأس، والدم الذي خرج من أنف الضحية هو حالة طبيعية".

وتابع: "هناك أيضاً اطلاقة اخترقت عظم الساق للمجنى عليه مما تسببت بانقاسم العظم".