ترامب يعيد المهاجرين المحتجزين في جوانتانامو إلى أمريكا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 09:31 صباحاً - أخلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة مجموعة ثانية من المهاجرين الذين أحضرتهم إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في خليج جوانتانامو بكوبا، إذ أعادت إلى الولايات المتحدة 40 رجلًا نقلتهم إلى هناك في الأسابيع القليلة الماضية، وفقًا لمسؤولين مطلعين على الأمر.

وحسب "نيويورك تايمز"، لم تُعلن الحكومة الأمريكية عن نقل الرجال إلى مركز أو أكثر من مراكز إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في لويزيانا، ولم يتضح سبب النقل، لكن المسؤولين المطلعين على الأمر، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسألة حساسة، قالوا إن ذلك حدث الثلاثاء الماضي.

وتأتي هذه الخطوة قبل أيام من جلسة استماع أمام قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية في واشنطن لتحدي رئيسي لجوانب من السياسة، وهذه هي المرة الثانية التي تنقل فيها الإدارة أشخاصًا إلى خليج جوانتانامو ثم تزيلهم بعد بضعة أسابيع، وهي عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا.

في أواخر فبراير الماضي، أخلت الإدارة الأمريكية فجأة موقعين للاحتجاز كانت الحكومة تستخدمهما لاحتجاز 177 فنزويليًا تم نقلهم جوًا من الولايات المتحدة، بما في ذلك مبنى سجن عسكري كان يستخدم سابقًا لاحتجاز المعتقلين بتهمة الإرهاب.

لكن عند نقل هؤلاء المعتقلين في 20 فبراير الماضي، أعادت الإدارة المهاجرين إلى عهدة حكومتهم، وفي هذه المرة، قال المسؤولون إنَّ الرجال نُقلوا إلى مطار دولي في مدينة الإسكندرية بولاية لويزيانا الأمريكية.

وبرز مطار وسط لويزيانا، الذي يخدم الرحلات العسكرية والرحلات المستأجرة، كمركز لاحتجاز .

وأرسلت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) ما يقرب من 100 مهاجر إلى هناك من جوانتانامو، بدءًا من 2 مارس، أُرسل أحدهم إلى مركز معالجة في باين برايري، على بُعد ساعة تقريبًا جنوب المطار.