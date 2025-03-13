العالم اليوم - رجل من "فلول الأسد" في حميميم.. الهتاف كشف هويته

انتم الان تتابعون خبر رجل من "فلول الأسد" في حميميم.. الهتاف كشف هويته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 مارس 2025 09:24 صباحاً - بعد التوترات الأمنية التي شهدها الساحل السوري وما تم تسجيله من انتهاكات، توجه العديد من المدنيين إلى قاعدة حميميم الروسية التي تقع جنوب شرق مدينة اللاذقية، طلبا للحماية.

وفي فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل القاعدة، هتف رجل من الحاضرين "عاشت سوريا الأسد حرة".

رواد مواقع التواصل لفتوا إلى أنه بعد التدقيق في ملامح الرجل تبين أنه اللواء السابق جمال يونس رئيس اللجنه الأمنية بالمنطقه الوسطى أيام حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

واستهجن البعض في منشوراتهم من وجود يونس في القاعدة وطلبه للحماية الروسية على الرغم من أنه متهم بارتكاب الكثير من الجرائم خلال فترة خدمته بجيش الأسد.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن يونس من مواليد القرداحة وربطته علاقة وطيدة بماهر الأسد الذي كلفه بمهام قمع المتظاهرين في محافظة ريف دمشق، وفي سجله العديد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين.