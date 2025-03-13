العالم اليوم - استئناف إمدادات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 مارس 2025 05:22 صباحاً - قال مسؤولون إنه تم استئناف إمدادات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا، يوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من إلغاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق المساعدات العسكرية إلى كييف في حربها ضد روسيا، بينما ينتظر المسؤولون رد الكرملين على اقتراح لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما حظي بتأييد أوكرانيا.

وكان قرار الإدارة الأميركية باستئناف المساعدات العسكرية بعد محادثات الثلاثاء مع كبار المسؤولين الأوكرانيين في السعودية بمثابة تحول كبير في موقفها.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأنه من المهم عدم "التسرع" في مسألة الرد على وقف إطلاق النار الذي اقترحته واشنطن.

وأبلغ بيسكوف الصحفيين بأن موسكو في انتظار "معلومات مفصلة" من الولايات المتحدة، وأشار إلى أن روسيا يجب أن تحصل على هذه المعلومات قبل أن تتخذ موقفا.

وكان الكرملين قد عارض في السابق أي حل بخلاف إنهاء دائم للصراع، ولم يقبل أي تنازلات.

وحسبما ذكر ترامب فإن "الأمر متروك لروسيا الآن" في الوقت الذي تضغط فيه إدارته على موسكو للموافقة على وقف إطلاق النار.

وصرّح ترامب، الأربعاء، خلال حديث موسع مع الصحفيين في اجتماع بالمكتب البيضاوي مع ميشيل مارتن، رئيس وزراء أيرلندا قائلا: "نأمل أن نتمكن من التوصل إلى وقف لإطلاق نار من جانب روسيا. وإذا نجحنا في ذلك، أعتقد أن ذلك سينهي 80 بالمئة من الطريق نحو إنهاء حمام الدم المروع هذا".

وجدد الرئيس الأميركي تهديداته المبطنة بفرض عقوبات جديدة على روسيا، مضيفا: "بإمكاننا فعل ذلك، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضروريا".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لشبكة فوكس نيوز إن مستشار الأمن القومي مايك والتز تحدث يوم الأربعاء مع نظيره الروسي.

وأكدت ليفيت أيضا أن المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، سيتوجه إلى موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس، دون أن تفصح عن هوية المسؤولين الروس الذين يعتزم المسؤول الأميركي مقابلتهم.

وذكر مصدر مطلع على الموضوع أنه من المتوقع أن يلتقي ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق هذا الأسبوع.