3 مجازر جديدة في الساحل السوري

3 مجازر جديدة في الساحل السوريشهد اليوم الأربعاء سقوط 158 مدنيًا غالبيتهم من الطائفة العلوية في 3 مجازر ارتكبتها الجماعات التكفيرية في الأراضي السورية.

وارتفع عدد المجازر ،الموثقة هناك حتى اليوم، إلى 50 مجزرة، وارتفعت أعداد ضحايا الساحل منذ 6 مارس الجاري إلى 1383 مدنيًا، وفق توثيق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتتوزع تفاصيل المجازر، التي سُجلت اليوم الأربعاء، في محافظات طرطوس (49 ضحية)، اللاذقية (25 ضحية)، وحماة (84 ضحية).

وحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من الآلية التي يتم من خلال دفن الضحايا في مقابر جماعية في الساحل السوري بعد توثيق المرصد لمقتل حوالي 1300 مدني من أبناء الطائفة العلوية.

وأعرب المرصد عن خشيته من تحول هذه المقابر إلى بروباغندا يتم استغلالها لاحقاً لترويج سرديات تخدم أجندات سياسية وانسانية ويُتهم من خلالها من يسمون “بفلول النظام” بارتكاب جرائم حرب الأمر الذي يهدد حقوق الضحايا وذويهم ويطمس حقيقة ارتكاب مجازر جماعية بحق أبناء عزل من الطائفة العلوية.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى التحقيق العاجل في الانتهاكات وإرسال فرق توثيق مستقلة.

وطالب القوى الحاكمة في دمشق، بمحاسبة العناصر المتورطة في عمليات القتل، محذراً من أن الإفلات من العقاب يُهدد الاستقرار المجتمعي في مرحلة ما بعد سقوط النظام.