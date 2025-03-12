ترامب: لا أحد سيطرد أحدا من غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 مارس 2025 08:26 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا أحد سوف يطرد أحد من غزة.



وتابع ترامب فى إشارة ساخرة أن زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر كان يهوديا لكنه أصبح الآن فلسطينيا، وذلك على خلفية دعمه لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف ترامب: "7 أكتوبر كان يوما سيئا للغاية وإسرائيل كانت تحت الحصار"

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 48,515، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر 2023.



وذكرت الوزارة- في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,941، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، مشيرة إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 12 شهيدا (5 انتشلت جثامينهم، و7 جدد) و14 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدخل الشرقي لبلدة الخضر، وتمركزت في مناطق البلدة القديمة، والبوابة، والجامع الكبير، تخللها إطلاق قنابل الصوت، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات، مضيفة أن القوات داهمت عددا من منازل المواطنين في حارة دار محمود في محيط منطقة البوابة، وفتشتها، ودققت في هويات المواطنين.

وسيّرت قوات الاحتلال دوريات راجلة في أحياء مختلفة من البلدة، وعملت كمائن في الأزقة، ونشرت القناصة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بلدة عرابة جنوب جنين، عبر أعداد كبيرة من الآليات، وانتشرت في أحيائها، مدعومة بفرق المشاة، حيث داهمت منازل المواطنين، وشنت حملة اعتقالات واسعة، كما فجر جنود الاحتلال بوابة ديوان العارضة، عقب تفتيشه، وقطعت الكهرباء عن عدة أحياء في البلدة بفعل العدوان، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي بشكل عشوائي بين الحي والآخر في البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطناً من قرية عنزة جنوب جنين بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

يذكر أن الاحتلال يكثف اقتحاماته لبلدات وقرى جنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على مدينة ومخيم جنين منذ 51 يوما.