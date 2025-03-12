روسيا تعترض 21 مسيّرة أوكرانيّة
اعترضت منظومة الدفاع الجوية الروسية 21 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 21 طائرة دون طيار أوكرانية".
وأضافت أنه "تم تدمير 12 طائرة دون طيار فوق مقاطعة بريانسك، واثنتين فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق كل من مقاطعة كالوغا وشبه جزيرة القرم، وخمس طائرات فوق البحر الأسود".
وتستمر المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، في وقت يشهد فيه الوضع العسكري على الحدود تصعيدا متواصلا في بعض المناطق.
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