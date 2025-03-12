العالم اليوم - اغتيال سفير سوري منشق عن نظام الأسد في درعا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 02:22 صباحاً - أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، باغتيال السفير السوري المنشق نور الدين اللباد وشقيقه.

وقال "تلفزيون سوريا" إن مسلحين مجهولين اغتالوا السفير السوري المنشق نور الدين اللباد وشقيقه في إطلاق نار على منزل السفير في مدينة الصنمين بريف درعا جنوبي سوريا، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وحسبما ذكر "تلفزيون سوريا" فإن اللباد كان وزيرا مفوضا في وزارة الخارجية السورية، وعمل في سفارات سوريا، في اليمن وفرنسا والعراق وتركيا وليبيا في وقت سابق.

وانشق اللباد عن نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في عام 2013، وكان ممثلا للائتلاف في فرنسا.

ووفق مواقع سورية، فإن اللباد يحمل شهادة الدكتوراه في الأدب الفرنسي ودبلوم عالي في الترجمة وماجستير في العلاقات الدولية.

واللباد من مواليد 1962، ورجع إلى مدينته الصنمين قادما من فرنسا منذ مدة قصيرة.