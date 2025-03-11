أخبار عالمية

الولايات المتحدة تعلن استئناف المساعدات الأمنية لأوكرانيا قريباً

0 نشر
0 تبليغ

الولايات المتحدة تعلن استئناف المساعدات الأمنية لأوكرانيا قريباً

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 11:24 مساءً - قالت الولايات المتحدة وأوكرانيا اليوم الثلاثاء، إن واشنطن "سترفع على الفور، التوقف المؤقت عن تبادل المعلومات الاستخباراتية وتستأنف المساعدات الأمنية لأوكرانيا".

وذكرت أمريكا وأوكرانيا - في بيان مشترك بشأن اجتماعهما في جدة بالسعودية؛ أذاعته شبكة "سي. إن.إن." الإخبارية الأمريكية اليوم - أن كييف أبدت استعدادها لقبول الاقتراح الأمريكي بفرض وقف إطلاق نار فوري مؤقت لمدة 30 يوماً، يمكن تمديده بموافقة متبادلة من الطرفين، والذي يخضع لقبوله وتنفيذه المتزامن من قبل الاتحاد الروسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا