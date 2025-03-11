الولايات المتحدة تعلن استئناف المساعدات الأمنية لأوكرانيا قريباً

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 11:24 مساءً - قالت الولايات المتحدة وأوكرانيا اليوم الثلاثاء، إن واشنطن "سترفع على الفور، التوقف المؤقت عن تبادل المعلومات الاستخباراتية وتستأنف المساعدات الأمنية لأوكرانيا".

وذكرت أمريكا وأوكرانيا - في بيان مشترك بشأن اجتماعهما في جدة بالسعودية؛ أذاعته شبكة "سي. إن.إن." الإخبارية الأمريكية اليوم - أن كييف أبدت استعدادها لقبول الاقتراح الأمريكي بفرض وقف إطلاق نار فوري مؤقت لمدة 30 يوماً، يمكن تمديده بموافقة متبادلة من الطرفين، والذي يخضع لقبوله وتنفيذه المتزامن من قبل الاتحاد الروسي.