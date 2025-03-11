العالم اليوم - القوات الروسية تحقق تقدماً كبيرا في منطقة كورسك الحدودية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 09:24 مساءً - أعلن الجيش الروسي عن إحراز تقدم كبير في منطقة كورسك الحدودية التي كانت قد سيطرت عليها أوكرانيا في وقت سابق.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية تم دحرها من عدة قرى، وتم استعادة أكثر من 100 كيلومتر مربع من الأراضي.

وأظهرت الصور التي نشرتها وزارة الدفاع جنودا روسا على مشارف مدينة سودجا، وهي بلدة صغيرة كانت نقطة محورية في المنطقة التي سيطرت عليها أوكرانيا داخل كورسك.

المراقبون العسكريون الأوكرانيون أكدوا تقدم القوات الروسية بسرعة، لكن الحكومة الأوكرانية لم تقدم تعليقاً رسمياً حتى الآن.

وفي أغسطس الماضي، تمكنت وحدات أوكرانية من السيطرة على جزء كبير من منطقة كورسك الحدودية داخل الأراضي الروسية.

ورغم هذا التقدم الأوكراني، تشير التقديرات الأوكرانية إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع المساحة الأصلية البالغة 1200 كيلومتر مربع قد عادت تحت السيطرة الروسية.

أوكرانيا تواصل الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي بمساعدة غربية منذ أكثر من ثلاث سنوات.