العالم اليوم - رابطة الأندية تبلغ ستاد القاهرة بالاستعداد للقمة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 07:20 مساءً - كشفت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، عن أن رابطة الأندية أرسلت إلى هيئة ستاد القاهرة بالاستعداد لمباراة القمة التي تجمع بين الأهلي و الزمالك.

ونقل موقع يلا كورة عن مصدر مطلع قوله إن رابطة الأندية أبلغت منذ دقائق هيئة ستاد القاهرة بالتجهيز والتحضير لمباراة القمة في موعدها المقرر له في التاسعة والنصف مساء اليوم.

وقبل ساعات من انطلاق القمة، كان النادي الأهلي أصدر بيانا رسميا يتمسك فيه بتأجيل مباراته ضد الزمالك لحين تعيين طاقم تحكيم أجنبي.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل هدد الأهلي بالانسحاب من الدوري المصري الممتاز، إذا لم يتم الاستجابة لطلبه بتعيين حكام أجانب لمباراة الزمالك.

ويدير القمة حكم الساعة محمود بسيوني بمساعدة أحمد توفيق وسامي هلهل والحكم الرابع حمادة القلاوي بينما يدير أحمد الغندور تقنية الفيديو بمعاونة محمد الشناوي وهاني عبد الفتاح.