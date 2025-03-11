العالم اليوم - إسرائيل تطلق سراح 5 محتجزين لبنانيين عبر الصليب الأحمر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 06:24 مساءً - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إطلاق سراح 5 من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل.

وأوضح المكتب أنه "تم إطلاق سراح 5 محتجزين لبنانيين".

وأضاف أنه: "جرى الاتفاق على إنشاء مجموعات عمل لبحث النقاط الـ5 التي تسيطر عليها إسرائيل والخط الأزرق إضافة إلى قضية المعتقلين اللبنانيين".

كما أوضح أنه: "تم عقد لقاء رباعي في الناقورة جنوبي لبنان اليوم بمشاركة ممثلين عن إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا ولبنان".

من جانبه أفاد مراسل دوت الخليج بأن لبنان تسلم عددا من الأسرى من الجانب الإسرائيلي عند معبر رأس الناقورة عبر الصليب الأحمر.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله: "إن إسرائيل ولبنان اتفقا على بدء مفاوضات لحل النزاعات حول حدودهما البرية".