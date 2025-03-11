مسلحون يحتجزون 450 راكبا في قطار بإقليم بلوشستان الباكستاني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 03:35 مساءً - احتجز مسلحون أكثر من 450 راكبًا على متن قطار رهائن، وأصابوا سائقه في هجوم، اليوم الثلاثاء، في إقليم بلوشستان المضطرب في جنوب غرب باكستان.

وأفاد محمد كاشف، وهو مسؤول كبير في حكومة السكك الحديدية في كويتا عاصمة الإقليم لوكالة "فرانس برس"، بأن "مسلحين يحتجزون أكثر من 450 راكبًا على متن القطار كرهائن".

وقال مسؤولون في السكك الحديدية إن قطار Jaffar Express كان في طريقه من كويتا في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان إلى بيشاور في خيبر بختونخوا، عندما تعرض لإطلاق النار.

وفي بيان، أعلن "جيش تحرير بلوشستان"، وهي جماعة انفصالية مسلحة، مسؤوليته عن الهجوم، وقال إنهم أخذوا رهائن من القطار، بما في ذلك قوات الأمن.

ولم يؤكد مسؤولون من الحكومة الإقليمية أو السكك الحديدية احتجاز الرهائن.