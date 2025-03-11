تحذير من تدهور مريع للأوضاع الإنسانية بالسودان

الخرطوم ـ وكالات: حذرت الأمم المتحدة ومجموعات طوعية تعمل على تقديم الخدمات للسكان العالقين بمناطق القتال والنازحين في مختلف المدن السودانية من تدهور مريع للأوضاع الإنسانية وارتفاع حاد في معدلات الجوع والمرض وشح كبير في الخدمات.

وأشارت الأمم المتحدة إلى نقص بمقدار 96 في المائة لمواجهة الأعمال الإغاثية. وقالت في بيان إن الكارثة الإنسانية في السودان تحتاج إلى 6 مليارات دولار لمواجهتها، لكن لم يجمع منها حتى الآن سوى 252.6 مليون دولار فقط «نحو 4.2% فقط»

ووفقا لبيانات صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «اوشا»، فإن أكثر من 30 مليون سوداني يحتاجون لمساعدات عاجلة، و24.6 مليون شخص معرضون لمستوى عال من انعدام الأمن الغذائي منهم 3.7 مليون طفل تحت سن الخامسة ونساء حوامل ومرضعات يحتاجون للعلاج من سوء التغذية الحاد.