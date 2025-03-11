روسيا تعلن طرد دبلوماسيين بريطانيين بسبب التجسس

موسكو ـ ا.ف.ب: أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي سحب اعتماد اثنين من الدبلوماسيين البريطانيين، هما السكرتير الثاني في السفارة وزوج السكرتيرة الأولى، وطردهم من موسكو «خلال أسبوعين» بناء على شبهات تجسس.
وأكد الجهاز أنه «اكتشف مؤشرات تدل على أن هذين الدبلوماسيين يقومان بنشاط تخريب واستعلام يهدد أمن الاتحاد الروسي».
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