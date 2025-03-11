العالم اليوم - 3 قتلى برصاص إسرائيلي في جنين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 12:24 مساءً - قتل فلسطينيان برصاص إسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، ليرتفع عدد القتلى في المدينة إلى 3.

وأفادت وزارة الصحة في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن "الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطنين لم تعرف هويتاهما بعد، برصاص الاحتلال في حيين من مدينة جنين".

ووفق الوكالة، فقد "ارتفع عدد الشهداء إلى 3 بعد استشهاد مواطنة (58 عاما) برصاص الاحتلال في الحي الشرقي من مدينة جنين".

وكانت قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين، وحاصرت منزلا فيه، كما حاصر جنود موقعا في شارع حيفا غرب المدينة.

وأخلت القوات الإسرائيلية بناية "الأديب" السكنية في حي خلة الصوحة بمدينة جنين، بعد إجبار سكانها على الخروج وإظهار هوياتهم، واحتجزتهم وحققت معهم ميدانيا، كما دمرت عددا من محتويات الشقق السكنية، وفق الوكالة.

وتشن إسرائيل حملة عنيفة على مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة منذ أسابيع، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين واعتقال المئات.