العالم اليوم - 24 مليون دولار أرباح أوراسكوم للتنمية مصر في 3 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 24 مليون دولار أرباح أوراسكوم للتنمية مصر في 3 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 11:17 صباحاً - ارتفع الربح الصافي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر في الربع الرابع بنسبة 11.6 بالمئة إلى 1.2 مليار جنيه مصري (23.73 مليون دولار)، بحسب ما أظهرت النتائج المالية المجمعة للشركة خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر,

وأظهرت النتائج ارتفاع إجمالي الإيرادات في الربع الرابع 27.4 بالمئة إلى 6.3 مليار جنيه مصري، كما زاد صافي مبيعات العقارات في الربع الرابع 46.8 بالمئة إلى 9.3 مليار جنيه مصري.

وبالنسبة لعام 2024 بأكمله، ارتفع صافي الربح 10.5 بالمئة إلى 3.4 مليار جنيه.

وصعدت الإيرادات الإجمالية 42.2 بالمئة إلى 21.8 مليار جنيه خلال 2024، وقفزت المبيعات العقارية خلال العام 67 بالمئة إلى 32.5 مليار جنيه، وهي أعلي مبيعات محققة في تاريخ الشركة.

وقالت الشركة في بيان "في عام 2024، حققت المجموعة نموا إيجابيا ملحوظا، على الرغم من مواجهة تحديات كبيرة ومتعددة كان من بينها خسارة بلغت 1.8 مليار جنيه نتيجة لتقلبات سوق الصرف الأجنبي".

وأضافت "لقد كان تنوع نموذج أعمالنا عاملا حيويا ومهما جدا في تخفيف آثار التضخم التي أثرت على الكثير من الشركات الأخرى".

وذكرت الشركة أن قطاع الفنادق بالمجموعة حقق إيرادات قياسية وصلت إلى 4.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 41.6 بالمئة على الرغم من تأثرها بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.