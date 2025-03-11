مقتل شخص وإصابة 3 على الأقل في هجوم أوكراني بمسيرات على موسكو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 09:31 صباحاً - قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون على الأقل، وتضررت عدة شقق سكنية، اليوم الثلاثاء، في هجوم بالطائرات المسيرة شنته أوكرانيا خلال الليل واستهدف العاصمة الروسية، بحسب ما ذكره أندريه فوروبيوف حاكم منطقة موسكو.

وذكر فوروبيوف في منشور على تطبيق تيليجرام أنه تم إجلاء السكان من سبع شقق على الأقل، بحسب "رويترز".

وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن ما لا يقل عن 60 طائرة مسيرة تم تدميرها أثناء اقترابها من المدينة.

في غضون ذلك نقلت وكالة تاس للأنباء عن السلطات المحلية أن الهجوم الأوكراني الذي استهدف موسكو أدى إلى توقف شبكة القطارات في منطقة دوموديدوفو وأسفر عن اندلاع حريق كبير في موقف للسيارات بالقرب من العاصمة الروسية.

وتتبادل أوكرانيا وروسيا الهجمات الجوية باستمرار، في إطار الحرب التي اندلعت بين البلدين، منذ 24 فبراير 2022.

وتؤكد موسكو استمرار عملياتها العسكرية حتى تحقيق أهدافها، بينما تطالب أوكرانيا بانسحاب القوات الروسية من جميع أراضيها، وسط تصاعد التوترات العسكرية على عدة جبهات، ما يزيد من تعقيد الوضعين الأمني والإنساني في المنطقة.