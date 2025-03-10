العالم اليوم - مصدر لسكاي نيوز عربية: اتفاق الشرع وعبدي تم بوساطة أميركية

وقال المصدر لمراسل دوت الخليج: إن "قائد "قسد" مظلوم عبدي، لا زال موجوداً في دمشق لمناقشة آلية تطبيق الاتفاق".

وأضاف "المناقشات التي تم التركيز عليها هي عودة المهجرين من عفرين ورأس العين. ولا تغيير في مهمة محاربة تنظيم داعش".

وكشف أنه "ستكون هناك عمليات مشتركة بين "قسد" وقوات حكومة دمشق ضد داعش في البادية السورية".

وفي وقت سابق من الاثنين، وقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي اتفاقا يقضي "بدمج" كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، وفق ما أعلنت الرئاسة.

ونشرت الرئاسة السورية بيانا وقعه الطرفان وجاء فيه أنه تم الاتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

