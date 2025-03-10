العالم اليوم - الشرع: يضيق قلبي في القصر وأستغرب كيف خرج كل هذا الشر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 08:20 مساءً - في تصريحات مثيرة، كشف الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن "قلبه يضيق داخل القصر" في إشارة إلى القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق.

وقال الشرع في مقابلة مع وكالة "رويترز": "بصراحة، يضيق قلبي في هذا القصر". وأضاف: "في كل زاوية من هذا القصر، أستغرب كيف خرج كل هذا الشر تجاه المجتمع السوري".

وأوضحت "رويترز" أن الشرع، البالغ من العمر 42 عاما، كان خلال المقابلة يتحدث بصوت منخفض في بعض الأحيان، وكان مرافقوه ما زالوا يتكيفون مع البروتوكول في هذا المقر الفخم للسلطة.

وفي ديسمبر الماضي، دخل أحمد الشرع القصر الرئاسي في دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد وفرار الأخير إلى روسيا.