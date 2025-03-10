العالم اليوم - أردوغان: تركيا ستواصل تأمين "كل أشكال الدعم" لسوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 07:23 مساءً - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الاثنين أن بلاده ستواصل تقديم "كل أشكال الدعم الممكن" لسوريا في إطار مساعيها لدعم استقرار هذا البلد.

وقال أردوغان إن تركيا ستظل إلى جانب سوريا في جهودها للحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها، والعمل على تحقيق السلام بين مختلف مكونات الشعب السوري الإثنية والطائفية.

جاء هذا الإعلان بعد أيام من المواجهات العنيفة التي شهدتها منطقة غرب سوريا. وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية أن العملية العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس قد "انتهت"، مشيرًا إلى أن المؤسسات العامة في المنطقة قادرة الآن على استئناف العمل بشكل طبيعي.

وصرح المتحدث حسين عبد الغني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الجيش السوري قد "أحبط هجمات لفلول نظام الأسد"، وتمكن من "إبعادهم عن المراكز الحيوية وتأمين معظم الطرق الرئيسية".

وتأتي هذه التصريحات بعد اشتباكات اندلعت في الساحل السوري إثر عمليات ملاحقة تقوم بها السلطات السورية ضد ما تسميهم "فلول النظام".

في السياق ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير له الاثنين أن 973 مدنيًا قد قُتلوا منذ السادس من مارس على يد قوات الأمن السورية والمجموعات الموالية لها.

وأوضح المرصد أن التوترات بدأت يوم الخميس في قرية ذات غالبية علوية في ريف محافظة اللاذقية، حيث أقدمت قوات الأمن على توقيف أحد المطلوبين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بعد إطلاق مسلحين النار، الأمر الذي أسفر عن تصاعد العنف في المنطقة.