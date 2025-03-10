اصطدام ناقلة نفط أمريكية وسفينة حاويات برتغالية قبالة سواحل بريطانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 06:29 مساءً - اصطدمت ناقلة نفط أمريكية وسفينة حاويات برتغالية في بحر الشمال، اليوم الاثنين، حيث قدم خفر السواحل البريطاني استجابة طارئة.

قال متحدث باسم خفر السواحل البريطاني: "يقوم خفر السواحل البريطاني حاليا بتنسيق الاستجابة الطارئة لتقارير عن تصادم بين ناقلة وسفينة شحن قبالة ساحل شرق يوركشاير".

وبينما لا يزال الحادثر مستمرا، تم استدعاء مروحية إنقاذ تابعة لخفر السواحل من همبرسايد، إلى جانب قوارب النجاة من سكجنيس وبريدلينجتون ومابلثورب وكليثوربس، وطائرة ثابتة الجناح تابعة لخفر السواحل البريطاني، والسفن القريبة ذات القدرة على مكافحة الحرائق.

وقالت مؤسسة قوارب النجاة الوطنية الملكية (RNLI)، وهي خدمة قوارب النجاة التي تعمل على الاستجابة للطوارئ: "كانت هناك تقارير تفيد بأن عددا من الأشخاص هربوا من السفن بعد الاصطدام واندلعت حرائق في كلتا السفينتين".

وقالت مصادر في صناعة الشحن إن المنطقة التي وقع فيها الاصطدام هي امتداد مزدحم من الممر المائي حيث تمر حركة المرور من الموانئ على طول الساحل الشمالي الشرقي لبريطانيا إلى هولندا وألمانيا.