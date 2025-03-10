لندن منزعجة من ترامب بسبب طريقة حواره مع روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 06:29 مساءً - ذكر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن بريطانيا، منزعجة من الحوار المستمر بين الولايات المتحدة وروسيا، وترى في ذلك تهديدا لمصالحها.

وأضاف الجهاز في بيان له، نقلته "تاس"، أن الزعيم البريطاني كان مستاء من سؤال طرحه عليه الرئيس الأمريكي حول "قدرة الأمة البريطانية على مقاومة الروس بمفردها".

وتابع البيان: "لندن منزعجة للغاية من أن ترامب "يجري حوارا مع روسيا كقوة عظمى ويظهر تجاهلا لأقرب حلفائه. ستارمر أصيب بالصدمة من "السؤال الاستفزازي" للرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مشترك حول "قدرة الأمة البريطانية على مواجهة الروس بمفردها".

كما أشارت الخدمة الصحفية للجهاز إلى أنه بعد نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، خلص داونينغ ستريت إلى أن "الأصدقاء الحقيقيين" في واقع الأمر يرمون البريطانيين على هامش عملية إعادة تشكيل الأمن الأوروبي والعالمي.

وأضاف البيان: "السلطات البريطانية تعتبر أن تقويض جهود حفظ السلام التي تبذلها الإدارة الأمريكية الجديدة على المسار الأوكراني "أولوية ملحة". وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية "الأساسية" مكلفة بتشويه صورة ترامب، وتقديمه على أنه "شخص ذو سجل سيئ في عمليات حفظ السلام، وعرضة لتلاعب الكرملين".

كما أردف الجهاز في بيانه "أنه وبحسب معلومات تلقاها، فإن القيادة البريطانية ترى تهديدا لمصالحها في تعزيز الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا لحل النزاع الأوكراني".