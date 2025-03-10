عقيد أوكراني سابق: إذا طال أمد النزاع فلدى كييف خيارات سيئة وأخرى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 06:29 مساءً - قال العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني أوليغ ستاريكوف إنه إذا لم يصل نظام كييف إلى وقف إطلاق النار في المستقبل القريب فسيصبح أمام أوكرانيا خيارين: "الكارثة أو المصير المرعب".

جاء ذلك ضمن تصريحات ستاريكوف في مقابلة مع قناة "إيفانيتسكي برو غلافنوي" على موقع "يوتيوب"، حيث تابع: "لدينا الآن خيارات سيئة وأخرى سيئة للغاية. بعد ستة أشهر سيكون الوضع أسوأ من ذلك وأكثر رعبا. وبعد تسعة أشهر ستكون الخيارات إما كارثية أو مروعة".

وبحسب العقيد المتقاعد فإنه كلما طال أمد النزاع كلما خسرت أوكرانيا المزيد من الأراضي.

وكانت قناة "فوكس نيوز" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة علقت كل المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى يقرر الرئيس دونالد ترامب أن كييف ملتزمة بمحادثات السلام. وأكد متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة ترامب هي من اتخذت هذا القرار