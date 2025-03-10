العالم اليوم - ترامب يطلق تطبيقًا لترحيل المهاجرين غير الشرعيين طوعًا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 06:23 مساءً - أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين تطبيقًا جديدًا يتيح للمهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة "ترحيل أنفسهم" بدلاً من مواجهة احتمالية القبض عليهم واحتجازهم.

وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن التطبيق يوفر خيارًا للمهاجرين للإشارة إلى "رغبتهم في المغادرة"، ما يتيح لهم فرصة مغادرة البلاد طوعًا.

وفي بيان لها، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم: "يمنح التطبيق الأجانب فرصة للترحيل الذاتي، مما قد يتيح لهم الفرصة للعودة بشكل قانوني في المستقبل".

وأضافت: "إذا لم يفعلوا ذلك، سنقوم بالبحث عنهم وترحيلهم، ولن يعودوا أبدًا".

يذكر أن هذا التطبيق الجديد يأتي ليحل محل تطبيق آخر تم إطلاقه خلال فترة رئاسة الرئيس السابق جو بايدن، والذي كان يسمح للمهاجرين في المكسيك بتحديد موعد لطلب الدخول عبر المعابر الحدودية القانونية.