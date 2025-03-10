العالم اليوم - جون بولتون يهاجم تناقض ترامب مع اقتراب إيران من القنبلة

انتم الان تتابعون خبر جون بولتون يهاجم تناقض ترامب مع اقتراب إيران من القنبلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 06:23 مساءً - في مقابلة مع "دوت الخليج"، ناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، جون بولتون، أبرز تطورات الأوضاع العالمية والقضايا الأمنية الراهنة، مؤكدًا أن إيران أصبحت قريبة جدًا من امتلاك السلاح النووي، ما يمثل تهديدًا ليس فقط لإسرائيل، بل للعالم بأسره.

وأشار بولتون إلى أن الخيارات المتاحة للتعامل مع هذا التهديد أصبحت محدودة للغاية، خاصة مع تزايد المخاوف من احتمال وصول الأسلحة النووية الإيرانية إلى الجماعات الإرهابية.

وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي تجاه إيران، وصف بولتون سياسات الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب، بأنها متناقضة، حيث يعرض التفاوض في الوقت الذي يهدد فيه بتوجيه ضربات عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح أنه من غير المرجح أن تستجيب إيران لهذه العروض في ظل تعنت النظام الإيراني.

كما تناول بولتون الوضع في سوريا، مشيرًا إلى تراجع نفوذ إيران في البلاد بعد سقوط

، وأكد أن النظام السوري الحالي، رغم محاولاته لتحسين علاقاته مع الغرب، يواجه تحديات كبيرة، خاصة في مواجهة الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران.

وفيما يخص الصراع في أوكرانيا، لفت بولتون إلى أن الموقف العسكري الروسي يعاني من ضعف شديد، لكنه شدد على أن أوكرانيا قادرة على الاستمرار في القتال حتى تحقيق استقلالها.

وأعرب عن رفضه لاقتراح ترامب بوقف الحرب من خلال تقديم تنازلات لروسيا، معتبرًا أن ذلك سيزيد من تهديدات موسكو ويشجعها على استمرار العدوان.

وأخيرًا، عبّر بولتون عن قلقه من سياسات الرئيس الأميركي تجاه الصين، مشيرًا إلى أن ترامب قد يغير مواقفه بشكل مفاجئ في المستقبل بناءً على مصالحه الشخصية مع القادة العالميين.